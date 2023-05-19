Костоломова (Вяткина) Стефанида Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Костоломова (Вяткина) Стефанида Иванова

Место рождения

Морозовица, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1802

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: Вяткин Иван Романов

Мать: Вяткина Параскева Иванова

Морозовица, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
17.01.1824

Сын: Костоломов Кирилл Андреев

Отец ребёнка: Костоломов Андрей Романов

Морозовица, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1825

Сын: Костоломов Иван Андреев

Отец ребёнка: Костоломов Андрей Романов

Морозовица, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1829

Дочь: Костоломова Мария Андреева

Отец ребёнка: Костоломов Андрей Романов

Морозовица, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1840

Сын: Костоломов Николай Андреев

Отец ребёнка: Костоломов Андрей Романов

Морозовица, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
17.02.1843

Дочь: Костоломова Марина Андреева

Отец ребёнка: Костоломов Андрей Романов

Морозовица, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
21.09.1844

Сын: Костоломов Сергей Андреев

Отец ребёнка: Костоломов Андрей Романов

Морозовица, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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