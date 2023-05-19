Костоломова (Вяткина) Стефанида Иванова
Место рождения
Дата рождения1802
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802
Отец: Вяткин Иван Романов
Рождение ребёнка
17.01.1824
Сын: Костоломов Кирилл Андреев
Отец ребёнка: Костоломов Андрей Романов
Рождение ребёнка
1825
Отец ребёнка: Костоломов Андрей Романов
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Костоломова Мария Андреева
Отец ребёнка: Костоломов Андрей Романов
Рождение ребёнка
1840
Сын: Костоломов Николай Андреев
Отец ребёнка: Костоломов Андрей Романов
Рождение ребёнка
17.02.1843
Дочь: Костоломова Марина Андреева
Отец ребёнка: Костоломов Андрей Романов
Рождение ребёнка
21.09.1844
Сын: Костоломов Сергей Андреев
Отец ребёнка: Костоломов Андрей Романов
Смерть
Неизвестно