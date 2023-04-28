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Вяткин Иван Романов

Место рождения

Морозовица, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1780

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780

Отец: Вяткин Роман

Мать: Вяткина Ирина Иванова

Морозовица, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1802

Дочь: Костоломова Стефанида Иванова

Мать ребёнка: Вяткина Параскева Иванова

Морозовица, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
16.02.1820

Дочь: Вяткина Мариамна Иванова

Мать ребёнка: Вяткина Параскева Иванова

Морозовица, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
09.05.1821

Сын: Вяткин Николай Иванов

Мать ребёнка: Вяткина Параскева Иванова

Морозовица, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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