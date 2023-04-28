Вяткин Иван Романов
Место рождения
Дата рождения1780
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780
Отец: Вяткин Роман
Мать: Вяткина Ирина Иванова
Рождение ребёнка
1802
Дочь: Костоломова Стефанида Иванова
Мать ребёнка: Вяткина Параскева Иванова
Рождение ребёнка
16.02.1820
Дочь: Вяткина Мариамна Иванова
Мать ребёнка: Вяткина Параскева Иванова
Рождение ребёнка
09.05.1821
Мать ребёнка: Вяткина Параскева Иванова
Смерть
Неизвестно