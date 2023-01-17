Костоломов Николай Иванович
Место рождения
Дата рождения1875
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Отец: Костоломов Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.11.1897
Дочь: Сосновская Клавдия Николаевна
Мать ребёнка: Костоломова Александра Иванова
Рождение ребёнка
07.02.1901
Сын: Костоломов Иван Николаевич
Мать ребёнка: Костоломова Александра Иванова
Морозовица, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
02.09.1903
Дочь: Козулина Анна Николаевна
Мать ребёнка: Костоломова Александра Иванова
Рождение ребёнка
22.06.1906
Сын: Костоломов Павел Николаевич
Мать ребёнка: Костоломова Александра Иванова
Рождение ребёнка
02.02.1909
Сын: Костоломов Семен Николаевич
Мать ребёнка: Костоломова Александра Иванова
Вологодская обл., г. В. Устюг, Набережная, 66
Рождение ребёнка
02.02.1909
Дочь: Кокошкина Мария Николаевна
Мать ребёнка: Костоломова Александра Иванова
Рождение ребёнка
17.02.1912
Сын: Костоломов Николай Николаевич
Мать ребёнка: Костоломова Александра Иванова
Смерть
Неизвестно