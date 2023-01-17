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Костоломов Николай Иванович

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Место рождения

Великий Устюг, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: Костоломов Иван

Мать: не указана

Великий Устюг, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
07.11.1897

Дочь: Сосновская Клавдия Николаевна

Мать ребёнка: Костоломова Александра Иванова

Рождение ребёнка
07.02.1901

Сын: Костоломов Иван Николаевич

Мать ребёнка: Костоломова Александра Иванова

Морозовица, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
02.09.1903

Дочь: Козулина Анна Николаевна

Мать ребёнка: Костоломова Александра Иванова

Рождение ребёнка
22.06.1906

Сын: Костоломов Павел Николаевич

Мать ребёнка: Костоломова Александра Иванова

Рождение ребёнка
02.02.1909

Сын: Костоломов Семен Николаевич

Мать ребёнка: Костоломова Александра Иванова

Вологодская обл., г. В. Устюг, Набережная, 66
Рождение ребёнка
02.02.1909

Дочь: Кокошкина Мария Николаевна

Мать ребёнка: Костоломова Александра Иванова

Рождение ребёнка
17.02.1912

Сын: Костоломов Николай Николаевич

Мать ребёнка: Костоломова Александра Иванова

Смерть
Неизвестно
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