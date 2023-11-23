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Яков Михайлов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1753

Дата смерти

1810

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753

Отец: Михаил Стефанов

Мать: Прасковья Семенова

Яков Михайлович (1753 - 1810) Родился в семье священника села Ильинского в Поречье Угличского уезда Михаила Стефановича. В семинарии не обучался. В 1771 году определен дьячком в то же село. Впоследств... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Агриппина Яковлева

Работа или профессия
Неизвестно
священник села Ильинского в Поречье Угличского уезда
Рождение ребёнка
1775

Дочь: (Викторова) Елизавета Яковлева

Мать ребёнка: Агриппина Яковлева

Рождение ребёнка
22.08.1777

Дочь: Морошкина (Баженова) Наталья Яковлева

Мать ребёнка: Агриппина Яковлева

Рождение ребёнка
1779

Сын: Баженов Михаил Яковлев

Мать ребёнка: Агриппина Яковлева

Рождение ребёнка
1786

Сын: Баженов Василий Яковлев

Мать ребёнка: Агриппина Яковлева

Рождение ребёнка
26.11.1788

Сын: Баженов Николай Яковлев

Мать ребёнка: Агриппина Яковлева

Баженов Николай Яковлевич (1788 - 1826) Родился 26 ноября 1788 года в семье священника села Ильинского в Поречье Угличского уезда Якова Михайловича. Обучался в Ярославской духовной семинарии. В 1811 г... Показать все
Рождение ребёнка
1792

Сын: Баженов Яков Яковлев

Мать ребёнка: Агриппина Яковлева

Смерть
1810

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