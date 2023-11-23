Яков Михайлов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1753
Дата смерти1810
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753
Отец: Михаил Стефанов
Мать: Прасковья Семенова
Яков Михайлович (1753 - 1810) Родился в семье священника села Ильинского в Поречье Угличского уезда Михаила Стефановича. В семинарии не обучался. В 1771 году определен дьячком в то же село. Впоследств... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Агриппина Яковлева
Работа или профессия
Неизвестно
священник села Ильинского в Поречье Угличского уезда
Рождение ребёнка
1775
Дочь: (Викторова) Елизавета Яковлева
Мать ребёнка: Агриппина Яковлева
Рождение ребёнка
22.08.1777
Дочь: Морошкина (Баженова) Наталья Яковлева
Мать ребёнка: Агриппина Яковлева
Рождение ребёнка
1779
Мать ребёнка: Агриппина Яковлева
Рождение ребёнка
1786
Мать ребёнка: Агриппина Яковлева
Рождение ребёнка
26.11.1788
Мать ребёнка: Агриппина Яковлева
Баженов Николай Яковлевич (1788 - 1826) Родился 26 ноября 1788 года в семье священника села Ильинского в Поречье Угличского уезда Якова Михайловича. Обучался в Ярославской духовной семинарии. В 1811 г... Показать все
Рождение ребёнка
1792
Сын: Баженов Яков Яковлев
Мать ребёнка: Агриппина Яковлева
Смерть
1810