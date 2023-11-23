Михаил Стефанов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1724
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Комментарий
Рождение
1724
Отец: не указан
Мать: не указана
Михаил Стефанович (1724 - ?) О месте рождения и родителях его данных нет. Священник села Ильинского в Поречье Угличского уезда. В 1784 году переведен в село Фатьяново Ростовского уезда1 . Жена его Пра... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Прасковья Семенова
Рождение ребёнка
1753
Сын: Яков Михайлов
Мать ребёнка: Прасковья Семенова
Яков Михайлович (1753 - 1810) Родился в семье священника села Ильинского в Поречье Угличского уезда Михаила Стефановича. В семинарии не обучался. В 1771 году определен дьячком в то же село. Впоследств... Показать все
Смерть
Неизвестно