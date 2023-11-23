Михаил Стефанов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михаил Стефанов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1724

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1727 г.р.

Дети

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1724

Отец: не указан

Мать: не указана

Михаил Стефанович (1724 - ?) О месте рождения и родителях его данных нет. Священник села Ильинского в Поречье Угличского уезда. В 1784 году переведен в село Фатьяново Ростовского уезда1 . Жена его Пра... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прасковья Семенова

Рождение ребёнка
1753

Сын: Яков Михайлов

Мать ребёнка: Прасковья Семенова

Яков Михайлович (1753 - 1810) Родился в семье священника села Ильинского в Поречье Угличского уезда Михаила Стефановича. В семинарии не обучался. В 1771 году определен дьячком в то же село. Впоследств... Показать все
Смерть
Неизвестно

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