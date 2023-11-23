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Прасковья Семенова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1727

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1727

Отец: Семен Климентович

Мать: Евдокия Тимофеева

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Михаил Стефанов

Рождение ребёнка
1753

Сын: Яков Михайлов

Отец ребёнка: Михаил Стефанов

Яков Михайлович (1753 - 1810) Родился в семье священника села Ильинского в Поречье Угличского уезда Михаила Стефановича. В семинарии не обучался. В 1771 году определен дьячком в то же село. Впоследств... Показать все
Смерть
Неизвестно

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