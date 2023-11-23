Прасковья Семенова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1727
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1727
Отец: Семен Климентович
Мать: Евдокия Тимофеева
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Михаил Стефанов
Рождение ребёнка
1753
Сын: Яков Михайлов
Отец ребёнка: Михаил Стефанов
Яков Михайлович (1753 - 1810) Родился в семье священника села Ильинского в Поречье Угличского уезда Михаила Стефановича. В семинарии не обучался. В 1771 году определен дьячком в то же село. Впоследств... Показать все
Смерть
Неизвестно