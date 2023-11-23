Семен Климентович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семен Климентович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1693

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1695 г.р.

Дети

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1693

Отец: не указан

Мать: не указана

Семен Климентович (1693 - ?) О месте рождения и родителях его данных нет. Священник села Ильинского в Поречье Угличского уезда. Жена его Евдокия Тимофеевна (1795-?), предположительно, дочь священника ... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Тимофеева

Рождение ребёнка
1727

Дочь: Прасковья Семенова

Мать ребёнка: Евдокия Тимофеева

Смерть
Неизвестно

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