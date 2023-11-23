Семен Климентович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1693
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1693
Отец: не указан
Мать: не указана
Семен Климентович (1693 - ?) О месте рождения и родителях его данных нет. Священник села Ильинского в Поречье Угличского уезда. Жена его Евдокия Тимофеевна (1795-?), предположительно, дочь священника ... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Тимофеева
Рождение ребёнка
1727
Дочь: Прасковья Семенова
Мать ребёнка: Евдокия Тимофеева
Смерть
Неизвестно