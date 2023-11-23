Агриппина Яковлева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1752
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752
Отец: Яков Лукин
Мать: Ксения Семенова
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Яков Михайлов
Рождение ребёнка
1775
Дочь: (Викторова) Елизавета Яковлева
Отец ребёнка: Яков Михайлов
Рождение ребёнка
22.08.1777
Дочь: Морошкина (Баженова) Наталья Яковлева
Отец ребёнка: Яков Михайлов
Рождение ребёнка
1779
Отец ребёнка: Яков Михайлов
Рождение ребёнка
1786
Отец ребёнка: Яков Михайлов
Рождение ребёнка
26.11.1788
Отец ребёнка: Яков Михайлов
Баженов Николай Яковлевич (1788 - 1826) Родился 26 ноября 1788 года в семье священника села Ильинского в Поречье Угличского уезда Якова Михайловича. Обучался в Ярославской духовной семинарии. В 1811 г... Показать все
Рождение ребёнка
1792
Сын: Баженов Яков Яковлев
Отец ребёнка: Яков Михайлов
Смерть
Неизвестно