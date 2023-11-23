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Агриппина Яковлева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1752

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752

Отец: Яков Лукин

Мать: Ксения Семенова

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Яков Михайлов

Рождение ребёнка
1775

Дочь: (Викторова) Елизавета Яковлева

Отец ребёнка: Яков Михайлов

Рождение ребёнка
22.08.1777

Дочь: Морошкина (Баженова) Наталья Яковлева

Отец ребёнка: Яков Михайлов

Рождение ребёнка
1779

Сын: Баженов Михаил Яковлев

Отец ребёнка: Яков Михайлов

Рождение ребёнка
1786

Сын: Баженов Василий Яковлев

Отец ребёнка: Яков Михайлов

Рождение ребёнка
26.11.1788

Сын: Баженов Николай Яковлев

Отец ребёнка: Яков Михайлов

Баженов Николай Яковлевич (1788 - 1826) Родился 26 ноября 1788 года в семье священника села Ильинского в Поречье Угличского уезда Якова Михайловича. Обучался в Ярославской духовной семинарии. В 1811 г... Показать все
Рождение ребёнка
1792

Сын: Баженов Яков Яковлев

Отец ребёнка: Яков Михайлов

Смерть
Неизвестно

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