Яков Лукин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яков Лукин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1699

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1702 г.р.

Дети

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1699

Отец: не указан

Мать: не указана

Яков Лукич (1699 - ?) О месте рождения и родителях его данных нет. Дьячок1 села Деревенек Угличского уезда2 . Жена его Ксения Семеновна (1701-?). Дети: Матрена (1726-?) Фекла (1728-?) Николай (1739-?)... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ксения Семенова

Рождение ребёнка
1752

Дочь: Агриппина Яковлева

Мать ребёнка: Ксения Семенова

Смерть
Неизвестно

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