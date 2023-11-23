Яков Лукин
Место рожденияНе указано
Дата рождения1699
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
1699
Отец: не указан
Мать: не указана
Яков Лукич (1699 - ?) О месте рождения и родителях его данных нет. Дьячок1 села Деревенек Угличского уезда2 . Жена его Ксения Семеновна (1701-?). Дети: Матрена (1726-?) Фекла (1728-?) Николай (1739-?)... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ксения Семенова
Рождение ребёнка
1752
Дочь: Агриппина Яковлева
Мать ребёнка: Ксения Семенова
Смерть
Неизвестно