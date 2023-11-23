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Баженов Николай Яковлев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.11.1788

Дата смерти

1826

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.11.1788

Отец: Яков Михайлов

Мать: Агриппина Яковлева

Баженов Николай Яковлевич (1788 - 1826) Родился 26 ноября 1788 года в семье священника села Ильинского в Поречье Угличского уезда Якова Михайловича. Обучался в Ярославской духовной семинарии. В 1811 г... Показать все
Работа или профессия
Неизвестно
священник села Ильинского в Поречье Угличского уезда
Бракосочетание
25.11.1811

Жена: Дарья Борисова

Супруг(-а): Николай Яковлевич Баженов
Рождение ребёнка
1813

Дочь: Поникаровская (Баженова) Александра Николаева

Мать ребёнка: Дарья Борисова

Смерть
1826

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