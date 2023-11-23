Баженов Николай Яковлев
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.11.1788
Дата смерти1826
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
26.11.1788
Отец: Яков Михайлов
Мать: Агриппина Яковлева
Баженов Николай Яковлевич (1788 - 1826) Родился 26 ноября 1788 года в семье священника села Ильинского в Поречье Угличского уезда Якова Михайловича. Обучался в Ярославской духовной семинарии. В 1811 г... Показать все
Работа или профессия
Неизвестно
священник села Ильинского в Поречье Угличского уезда
Бракосочетание
25.11.1811
Жена: Дарья Борисова
Супруг(-а): Николай Яковлевич Баженов
Рождение ребёнка
1813
Дочь: Поникаровская (Баженова) Александра Николаева
Мать ребёнка: Дарья Борисова
Смерть
1826