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Поникаровская (Баженова) Александра Николаева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1813

Дата смерти

После 1847

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: Баженов Николай Яковлев

Мать: Дарья Борисова

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Поникаровский Никита Стефанов

Рождение ребёнка
1830

Сын: Баженов (Поникаровский) Николай Никитич

Отец ребёнка: Поникаровский Никита Стефанов

Рождение ребёнка
1831

Сын: Поникаровский Василий Никитич

Отец ребёнка: Поникаровский Никита Стефанов

Рождение ребёнка
1832

Сын: Баженов (Поникаровский) Петр Никитич

Отец ребёнка: Поникаровский Никита Стефанов

Рождение ребёнка
1836

Дочь: (Поникаровская) Мария Никитична

Отец ребёнка: Поникаровский Никита Стефанов

Рождение ребёнка
1838

Дочь: Морева (Поникаровская) Александра Никитична

Отец ребёнка: Поникаровский Никита Стефанов

Рождение ребёнка
1848

Дочь: (Поникаровская) Екатерина Никитична

Отец ребёнка: Поникаровский Никита Стефанов

Рождение ребёнка
15.09.1851

Дочь: (Поникаровская) Любовь Никитична

Отец ребёнка: Поникаровский Никита Стефанов

Смерть
После 1847

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