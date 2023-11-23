Поникаровская (Баженова) Александра Николаева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1813
Дата смертиПосле 1847
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
Отец: Баженов Николай Яковлев
Мать: Дарья Борисова
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1830
Сын: Баженов (Поникаровский) Николай Никитич
Отец ребёнка: Поникаровский Никита Стефанов
Рождение ребёнка
1831
Сын: Поникаровский Василий Никитич
Отец ребёнка: Поникаровский Никита Стефанов
Рождение ребёнка
1832
Сын: Баженов (Поникаровский) Петр Никитич
Отец ребёнка: Поникаровский Никита Стефанов
Рождение ребёнка
1836
Дочь: (Поникаровская) Мария Никитична
Отец ребёнка: Поникаровский Никита Стефанов
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Морева (Поникаровская) Александра Никитична
Отец ребёнка: Поникаровский Никита Стефанов
Рождение ребёнка
1848
Дочь: (Поникаровская) Екатерина Никитична
Отец ребёнка: Поникаровский Никита Стефанов
Рождение ребёнка
15.09.1851
Дочь: (Поникаровская) Любовь Никитична
Отец ребёнка: Поникаровский Никита Стефанов
Смерть
После 1847