(Поникаровская) Любовь Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Поникаровская) Любовь Никитична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.09.1851

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1851

Отец: Поникаровский Никита Стефанов

Мать: Поникаровская Александра Николаева

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