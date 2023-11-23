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(Поникаровская) Любовь Никитична
(Поникаровская) Любовь Никитична
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
15.09.1851
Пол
Женский
Отец
Поникаровский Никита Стефанов
1803 г.р.
Мать
Поникаровская (Баженова) Александра Николаева
1813 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ДВ
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1851
Отец:
Поникаровский Никита Стефанов
Мать:
Поникаровская Александра Николаева
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