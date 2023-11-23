Поникаровский Никита Стефанов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1803
Дата смертиПосле 1860
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803
Отец: Стефан Сергеев
Поникаровский Никита Стефанович (1803 - ?) Родился в семье пономаря села Поникарова Ростовского уезда Стефана Сергеевича. Обучался в Ростовском уездном училище, а затем окончил Ярославскую духовную се... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
священник села Ильинского в Поречье Угличского уезда.
Рождение ребёнка
1830
Рождение ребёнка
1831
Сын: Поникаровский Василий Никитич
Мать ребёнка: Поникаровская (Баженова) Александра Николаева
Рождение ребёнка
1832
Рождение ребёнка
1836
Дочь: (Поникаровская) Мария Никитична
Мать ребёнка: Поникаровская (Баженова) Александра Николаева
Рождение ребёнка
1838
Рождение ребёнка
1848
Дочь: (Поникаровская) Екатерина Никитична
Мать ребёнка: Поникаровская (Баженова) Александра Николаева
Рождение ребёнка
15.09.1851
Дочь: (Поникаровская) Любовь Никитична
Мать ребёнка: Поникаровская (Баженова) Александра Николаева
Смерть
После 1860