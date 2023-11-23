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Поникаровский Никита Стефанов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1803

Дата смерти

После 1860

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: Стефан Сергеев

Мать: (Поникаровская) Акилина Алексеева

Поникаровский Никита Стефанович (1803 - ?) Родился в семье пономаря села Поникарова Ростовского уезда Стефана Сергеевича. Обучался в Ростовском уездном училище, а затем окончил Ярославскую духовную се... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Поникаровская (Баженова) Александра Николаева

Работа или профессия
Неизвестно
священник села Ильинского в Поречье Угличского уезда.
Рождение ребёнка
1830

Сын: Баженов (Поникаровский) Николай Никитич

Мать ребёнка: Поникаровская (Баженова) Александра Николаева

Рождение ребёнка
1831

Сын: Поникаровский Василий Никитич

Мать ребёнка: Поникаровская (Баженова) Александра Николаева

Рождение ребёнка
1832

Сын: Баженов (Поникаровский) Петр Никитич

Мать ребёнка: Поникаровская (Баженова) Александра Николаева

Рождение ребёнка
1836

Дочь: (Поникаровская) Мария Никитична

Мать ребёнка: Поникаровская (Баженова) Александра Николаева

Рождение ребёнка
1838

Дочь: Морева (Поникаровская) Александра Никитична

Мать ребёнка: Поникаровская (Баженова) Александра Николаева

Рождение ребёнка
1848

Дочь: (Поникаровская) Екатерина Никитична

Мать ребёнка: Поникаровская (Баженова) Александра Николаева

Рождение ребёнка
15.09.1851

Дочь: (Поникаровская) Любовь Никитична

Мать ребёнка: Поникаровская (Баженова) Александра Николаева

Смерть
После 1860

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