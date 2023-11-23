(Поникаровская) Акилина Алексеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Поникаровская) Акилина Алексеева

(Поникаровская) Акилина Алексеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1766

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766

Отец: Алексей Иванов

Мать: Анна Федорова

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Стефан Сергеев

Рождение ребёнка
1796

Сын: Поникаровский Федор Стефанов

Отец ребёнка: Стефан Сергеев

Рождение ребёнка
1803

Сын: Поникаровский Никита Стефанов

Отец ребёнка: Стефан Сергеев

Поникаровский Никита Стефанович (1803 - ?) Родился в семье пономаря села Поникарова Ростовского уезда Стефана Сергеевича. Обучался в Ростовском уездном училище, а затем окончил Ярославскую духовную се... Показать все
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.