(Поникаровская) Акилина Алексеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1766
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766
Отец: Алексей Иванов
Мать: Анна Федорова
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Стефан Сергеев
Рождение ребёнка
1796
Сын: Поникаровский Федор Стефанов
Отец ребёнка: Стефан Сергеев
Рождение ребёнка
1803
Сын: Поникаровский Никита Стефанов
Отец ребёнка: Стефан Сергеев
Поникаровский Никита Стефанович (1803 - ?) Родился в семье пономаря села Поникарова Ростовского уезда Стефана Сергеевича. Обучался в Ростовском уездном училище, а затем окончил Ярославскую духовную се... Показать все
Смерть
Неизвестно