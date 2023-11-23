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Стефан Сергеев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1766

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766

Отец: Сергей Васильев

Мать: не указана

Стефан Сергеевич (1766 - ?) Родился в семье дьячка села Поникарова Ростовского уезда Сергея Васильевича. Служил пономарем в том же селе. Жена его Акилина Алексеевна (1766-?), дочь священника Алексея И... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Поникаровская) Акилина Алексеева

Работа или профессия
Неизвестно
пономарь села Поникарова Ростовского уезда
Рождение ребёнка
1796

Сын: Поникаровский Федор Стефанов

Мать ребёнка: (Поникаровская) Акилина Алексеева

Рождение ребёнка
1803

Сын: Поникаровский Никита Стефанов

Мать ребёнка: (Поникаровская) Акилина Алексеева

Поникаровский Никита Стефанович (1803 - ?) Родился в семье пономаря села Поникарова Ростовского уезда Стефана Сергеевича. Обучался в Ростовском уездном училище, а затем окончил Ярославскую духовную се... Показать все
Смерть
Неизвестно

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