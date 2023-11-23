Стефан Сергеев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1766
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1766
Отец: Сергей Васильев
Мать: не указана
Стефан Сергеевич (1766 - ?) Родился в семье дьячка села Поникарова Ростовского уезда Сергея Васильевича. Служил пономарем в том же селе. Жена его Акилина Алексеевна (1766-?), дочь священника Алексея И... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
пономарь села Поникарова Ростовского уезда
Рождение ребёнка
1796
Сын: Поникаровский Федор Стефанов
Мать ребёнка: (Поникаровская) Акилина Алексеева
Рождение ребёнка
1803
Сын: Поникаровский Никита Стефанов
Мать ребёнка: (Поникаровская) Акилина Алексеева
Поникаровский Никита Стефанович (1803 - ?) Родился в семье пономаря села Поникарова Ростовского уезда Стефана Сергеевича. Обучался в Ростовском уездном училище, а затем окончил Ярославскую духовную се... Показать все
Смерть
Неизвестно