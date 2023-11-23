Сергей Васильев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1728
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Рождение
1728
Отец: не указан
Мать: не указана
Сергей Васильевич1 (1728 - ?) О месте рождения и родителях его данных нет. Дьячок села Поникарова Ростовского уезда. О жене его данных нет. Дети: Иван (1759-?) Аграфена (1762-?) Стефан, пономарь. Анна... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
1766
Сын: Стефан Сергеев
Мать ребёнка: не указана
Стефан Сергеевич (1766 - ?) Родился в семье дьячка села Поникарова Ростовского уезда Сергея Васильевича. Служил пономарем в том же селе. Жена его Акилина Алексеевна (1766-?), дочь священника Алексея И... Показать все
Смерть
Неизвестно