Сергей Васильев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сергей Васильев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1728

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1728

Отец: не указан

Мать: не указана

Сергей Васильевич1 (1728 - ?) О месте рождения и родителях его данных нет. Дьячок села Поникарова Ростовского уезда. О жене его данных нет. Дети: Иван (1759-?) Аграфена (1762-?) Стефан, пономарь. Анна... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
1766

Сын: Стефан Сергеев

Мать ребёнка: не указана

Стефан Сергеевич (1766 - ?) Родился в семье дьячка села Поникарова Ростовского уезда Сергея Васильевича. Служил пономарем в том же селе. Жена его Акилина Алексеевна (1766-?), дочь священника Алексея И... Показать все
Смерть
Неизвестно

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