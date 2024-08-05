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Давыд Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1703

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1703

Отец: Василий Григорьевич

Мать: Матрёна Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: ?

Мать ребёнка: Евфимия Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евфимия Петровна

Рождение ребёнка
1729

Дочь: Агафья Давидовна

Мать ребёнка: Евфимия Петровна

Рождение ребёнка
1730

Дочь: Пелагея Давидовна

Мать ребёнка: Евфимия Петровна

Рождение ребёнка
1735

Дочь: Ирина Давидовна

Мать ребёнка: Евфимия Петровна

Рождение ребёнка
1736

Сын: Василий Давыдович

Мать ребёнка: Евфимия Петровна

Рождение ребёнка
1741

Сын: Фёдор Давыдович

Мать ребёнка: Евфимия Петровна

Рождение ребёнка
1744

Дочь: Мавра Давидовна

Мать ребёнка: Евфимия Петровна

Смерть
Неизвестно

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