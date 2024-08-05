Давыд Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1703
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1703
Отец: Василий Григорьевич
Мать: Матрёна Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: ?
Мать ребёнка: Евфимия Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евфимия Петровна
Рождение ребёнка
1729
Дочь: Агафья Давидовна
Мать ребёнка: Евфимия Петровна
Рождение ребёнка
1730
Дочь: Пелагея Давидовна
Мать ребёнка: Евфимия Петровна
Рождение ребёнка
1735
Дочь: Ирина Давидовна
Мать ребёнка: Евфимия Петровна
Рождение ребёнка
1736
Сын: Василий Давыдович
Мать ребёнка: Евфимия Петровна
Рождение ребёнка
1741
Сын: Фёдор Давыдович
Мать ребёнка: Евфимия Петровна
Рождение ребёнка
1744
Дочь: Мавра Давидовна
Мать ребёнка: Евфимия Петровна
Смерть
Неизвестно