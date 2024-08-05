Матрёна Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1673
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1673
Отец: Андрей
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Василий Григорьевич
Рождение ребёнка
1688
Сын: Фёдор Васильевич
Отец ребёнка: Василий Григорьевич
Рождение ребёнка
1703
Дочь: Екатерина Васильевна
Отец ребёнка: Василий Григорьевич
Рождение ребёнка
1703
Сын: Давыд Васильевич
Отец ребёнка: Василий Григорьевич
Смерть
Неизвестно