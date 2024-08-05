Матрёна Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матрёна Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1673

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1673

Отец: Андрей

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Василий Григорьевич

Рождение ребёнка
1688

Сын: Фёдор Васильевич

Отец ребёнка: Василий Григорьевич

Рождение ребёнка
1703

Дочь: Екатерина Васильевна

Отец ребёнка: Василий Григорьевич

Рождение ребёнка
1703

Сын: Давыд Васильевич

Отец ребёнка: Василий Григорьевич

Смерть
Неизвестно

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