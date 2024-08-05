Евфимия Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1707
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1707
Отец: Пётр
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Давыд Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: ?
Отец ребёнка: Давыд Васильевич
Рождение ребёнка
1729
Дочь: Агафья Давидовна
Отец ребёнка: Давыд Васильевич
Рождение ребёнка
1730
Дочь: Пелагея Давидовна
Отец ребёнка: Давыд Васильевич
Рождение ребёнка
1735
Дочь: Ирина Давидовна
Отец ребёнка: Давыд Васильевич
Рождение ребёнка
1736
Сын: Василий Давыдович
Отец ребёнка: Давыд Васильевич
Рождение ребёнка
1741
Сын: Фёдор Давыдович
Отец ребёнка: Давыд Васильевич
Рождение ребёнка
1744
Дочь: Мавра Давидовна
Отец ребёнка: Давыд Васильевич
Смерть
Неизвестно