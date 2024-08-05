Евфимия Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евфимия Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1707

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1703 г.р.

Дети

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1707

Отец: Пётр

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Давыд Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: ?

Отец ребёнка: Давыд Васильевич

Рождение ребёнка
1729

Дочь: Агафья Давидовна

Отец ребёнка: Давыд Васильевич

Рождение ребёнка
1730

Дочь: Пелагея Давидовна

Отец ребёнка: Давыд Васильевич

Рождение ребёнка
1735

Дочь: Ирина Давидовна

Отец ребёнка: Давыд Васильевич

Рождение ребёнка
1736

Сын: Василий Давыдович

Отец ребёнка: Давыд Васильевич

Рождение ребёнка
1741

Сын: Фёдор Давыдович

Отец ребёнка: Давыд Васильевич

Рождение ребёнка
1744

Дочь: Мавра Давидовна

Отец ребёнка: Давыд Васильевич

Смерть
Неизвестно

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