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Василий Давыдович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1736

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1736

Отец: Давыд Васильевич

Мать: Евфимия Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ксения Егоровна

Рождение ребёнка
1758

Дочь: Марфа Васильевна

Мать ребёнка: Ксения Егоровна

Рождение ребёнка
1764

Сын: Елизар Васильевич

Мать ребёнка: Ксения Егоровна

Рождение ребёнка
1765

Сын: Николай Васильевич

Мать ребёнка: Ксения Егоровна

Рождение ребёнка
1768

Сын: Макар Васильевич

Мать ребёнка: Ксения Егоровна

Рождение ребёнка
1774

Дочь: Акилина Васильевна

Мать ребёнка: Ксения Егоровна

Смерть
Неизвестно

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