Василий Давыдович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1736
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1736
Отец: Давыд Васильевич
Мать: Евфимия Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ксения Егоровна
Рождение ребёнка
1758
Дочь: Марфа Васильевна
Мать ребёнка: Ксения Егоровна
Рождение ребёнка
1764
Сын: Елизар Васильевич
Мать ребёнка: Ксения Егоровна
Рождение ребёнка
1765
Сын: Николай Васильевич
Мать ребёнка: Ксения Егоровна
Рождение ребёнка
1768
Сын: Макар Васильевич
Мать ребёнка: Ксения Егоровна
Рождение ребёнка
1774
Дочь: Акилина Васильевна
Мать ребёнка: Ксения Егоровна
Смерть
Неизвестно