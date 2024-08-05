Мавра Давидовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мавра Давидовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1744

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744

Отец: Давыд Васильевич

Мать: Евфимия Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лебедев (?) Иоанн Стефанович

Рождение ребёнка
1765

Сын: Лебедев (?) Иоанн Иоаннов

Отец ребёнка: Лебедев (?) Иоанн Стефанович

Рождение ребёнка
1776

Сын: Лебедев (?) Стефан Иоаннович

Отец ребёнка: Лебедев (?) Иоанн Стефанович

Смерть
Неизвестно

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