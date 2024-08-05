Мавра Давидовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1744
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744
Отец: Давыд Васильевич
Мать: Евфимия Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1765
Сын: Лебедев (?) Иоанн Иоаннов
Отец ребёнка: Лебедев (?) Иоанн Стефанович
Рождение ребёнка
1776
Сын: Лебедев (?) Стефан Иоаннович
Отец ребёнка: Лебедев (?) Иоанн Стефанович
Смерть
Неизвестно