Архипов Сергей Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1853
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1853
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1881
Дочь: Безделова Фёкла Сергеева
Мать ребёнка: Архипова Анастасия
Рождение ребёнка
1894
Дочь: Мария Сергеева
Мать ребёнка: Архипова Анастасия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Архипова Анастасия
Смерть
Неизвестно