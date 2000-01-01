Архипов Сергей Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Архипов Сергей Андреевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1853

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1854 г.р.

Дети

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1853

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1881

Дочь: Безделова Фёкла Сергеева

Мать ребёнка: Архипова Анастасия

Рождение ребёнка
1894

Дочь: Мария Сергеева

Мать ребёнка: Архипова Анастасия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Архипова Анастасия

Смерть
Неизвестно
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