Архипова Анастасия
Место рожденияНе указано
Дата рождения1854
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.03.1876
Отец ребёнка: Архипов Сергей Андреевич
Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1881
Дочь: Безделова Фёкла Сергеева
Отец ребёнка: Архипов Сергей Андреевич
Рождение ребёнка
1892
Отец ребёнка: Архипов Сергей Андреевич
Рождение ребёнка
1894
Дочь: Мария Сергеева
Отец ребёнка: Архипов Сергей Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно