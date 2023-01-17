Архипова Анастасия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Архипова Анастасия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.03.1876

Отец ребёнка: Архипов Сергей Андреевич

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1881

Дочь: Безделова Фёкла Сергеева

Отец ребёнка: Архипов Сергей Андреевич

Рождение ребёнка
1892

Отец ребёнка: Архипов Сергей Андреевич

Рождение ребёнка
1894

Дочь: Мария Сергеева

Отец ребёнка: Архипов Сергей Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Архипов Сергей Андреевич

Смерть
Неизвестно
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