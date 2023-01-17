Безделова (Архипова) Фёкла Сергеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Безделова (Архипова) Фёкла Сергеева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: Архипов Сергей Андреевич

Мать: Архипова Анастасия

Бракосочетание
16.04.1901

Муж: Безделов Платон Григорьев

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
27.02.1902

Сын: Безделов Герасим Платонов

Отец ребёнка: Безделов Платон Григорьев

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
22.12.1902

Сын: Безделов Василий Платонов

Отец ребёнка: Безделов Платон Григорьев

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
26.06.1904

Дочь: Марина Платонова

Отец ребёнка: Безделов Платон Григорьев

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
09.06.1905

Дочь: Елена Платоновна

Отец ребёнка: Безделов Платон Григорьев

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
22.06.1907

Дочь: Мария Платоновна

Отец ребёнка: Безделов Платон Григорьев

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
21.11.1910

Дочь: Екатерина Платоновна

Отец ребёнка: Безделов Платон Григорьев

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
05.02.1912

Дочь: Аксёнова Енафа Платонова

Отец ребёнка: Безделов Платон Григорьев

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
17.09.1914

Дочь: Пелагея Платонова

Отец ребёнка: Безделов Платон Григорьев

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
09.01.1918

Дочь: Татьяна Платонова

Отец ребёнка: Безделов Платон Григорьев

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно
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