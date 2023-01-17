Безделова (Архипова) Фёкла Сергеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1881
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881
Отец: Архипов Сергей Андреевич
Мать: Архипова Анастасия
Бракосочетание
16.04.1901
Рождение ребёнка
27.02.1902
Сын: Безделов Герасим Платонов
Отец ребёнка: Безделов Платон Григорьев
Рождение ребёнка
22.12.1902
Сын: Безделов Василий Платонов
Отец ребёнка: Безделов Платон Григорьев
Рождение ребёнка
26.06.1904
Дочь: Марина Платонова
Отец ребёнка: Безделов Платон Григорьев
Рождение ребёнка
09.06.1905
Дочь: Елена Платоновна
Отец ребёнка: Безделов Платон Григорьев
Рождение ребёнка
22.06.1907
Дочь: Мария Платоновна
Отец ребёнка: Безделов Платон Григорьев
Рождение ребёнка
21.11.1910
Дочь: Екатерина Платоновна
Отец ребёнка: Безделов Платон Григорьев
Рождение ребёнка
05.02.1912
Дочь: Аксёнова Енафа Платонова
Отец ребёнка: Безделов Платон Григорьев
Рождение ребёнка
17.09.1914
Дочь: Пелагея Платонова
Отец ребёнка: Безделов Платон Григорьев
Рождение ребёнка
09.01.1918
Дочь: Татьяна Платонова
Отец ребёнка: Безделов Платон Григорьев
Смерть
Неизвестно