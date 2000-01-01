Архипова Прасковья Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1818
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1833
Отец ребёнка: Архипов Андрей Никитин
Рождение ребёнка
18.02.1835
Сын: Архипов Терентий Андреевич
Отец ребёнка: Архипов Андрей Никитин
Рождение ребёнка
1835
Отец ребёнка: Архипов Андрей Никитин
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Стефанида Андреевна
Отец ребёнка: Архипов Андрей Никитин
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Феодосия Андреевна
Отец ребёнка: Архипов Андрей Никитин
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Прасковья Андреевна
Отец ребёнка: Архипов Андрей Никитин
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Марья Андреевна
Отец ребёнка: Архипов Андрей Никитин
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно