Архипова Прасковья Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Архипова Прасковья Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1833

Сын: Архипов Яков Андреевич

Отец ребёнка: Архипов Андрей Никитин

Рождение ребёнка
18.02.1835

Сын: Архипов Терентий Андреевич

Отец ребёнка: Архипов Андрей Никитин

Рождение ребёнка
1835

Сын: Архипов Михаил Андреевич

Отец ребёнка: Архипов Андрей Никитин

Рождение ребёнка
1844

Дочь: Стефанида Андреевна

Отец ребёнка: Архипов Андрей Никитин

Рождение ребёнка
1846

Дочь: Феодосия Андреевна

Отец ребёнка: Архипов Андрей Никитин

Рождение ребёнка
1848

Дочь: Прасковья Андреевна

Отец ребёнка: Архипов Андрей Никитин

Рождение ребёнка
1852

Дочь: Марья Андреевна

Отец ребёнка: Архипов Андрей Никитин

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Архипов Андрей Никитин

Смерть
Неизвестно
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