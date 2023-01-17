(Архипова) Стефанида Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Архипова) Стефанида Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1844

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1814 г.р.

Мать

1818 г.р.

Муж

Не указан

Дети

Не указаны

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844

Отец: Архипов Андрей Никитин

Мать: Архипова Прасковья Иванова

Рождение ребёнка
23.02.1866

Отец ребёнка: не указан

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
27.03.1868

Отец ребёнка: не указан

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
02.07.1869

Отец ребёнка: не указан

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Смерть
Неизвестно
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