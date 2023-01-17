(Архипова) Стефанида Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1844
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
МужНе указан
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844
Отец: Архипов Андрей Никитин
Рождение ребёнка
23.02.1866
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
27.03.1868
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
02.07.1869
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Смерть
Неизвестно