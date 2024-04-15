Колотова Агафья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
С 1883 по 1886
Дочь: Крюкова Пелагея Семеновна
Отец ребёнка: Колотов Семен Ферапонтович
Рождение ребёнка
1883
Дочь: Кобылина Афанасия Семеновна
Отец ребёнка: Колотов Семен Ферапонтович
Рождение ребёнка
1891
Сын: Колотов Григорий Семенович
Отец ребёнка: Колотов Семен Ферапонтович
Рождение ребёнка
1892
Дочь: Волгина Евдокия Семеновна
Отец ребёнка: Колотов Семен Ферапонтович
Рождение ребёнка
10.05.1896 ст.
Дочь: Колотова Елена Семеновна
Отец ребёнка: Колотов Семен Ферапонтович
Костылева, Юдинская волость, Каинский уезд
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Борзых? Евдокия Семеновна
Отец ребёнка: Колотов Семен Ферапонтович
Рождение ребёнка
20.02.1902 ст.
Дочь: Марина Семеновна
Отец ребёнка: Колотов Семен Ферапонтович
Рождение ребёнка
24.09.1904 ст.
Отец ребёнка: Колотов Семен Ферапонтович
Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно