Колотова Агафья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колотова Агафья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
С 1883 по 1886

Дочь: Крюкова Пелагея Семеновна

Отец ребёнка: Колотов Семен Ферапонтович

Рождение ребёнка
1883

Дочь: Кобылина Афанасия Семеновна

Отец ребёнка: Колотов Семен Ферапонтович

Рождение ребёнка
1891

Сын: Колотов Григорий Семенович

Отец ребёнка: Колотов Семен Ферапонтович

Рождение ребёнка
1892

Дочь: Волгина Евдокия Семеновна

Отец ребёнка: Колотов Семен Ферапонтович

Рождение ребёнка
10.05.1896 ст.

Дочь: Колотова Елена Семеновна

Отец ребёнка: Колотов Семен Ферапонтович

Костылева, Юдинская волость, Каинский уезд
Рождение ребёнка
1900

Дочь: Борзых? Евдокия Семеновна

Отец ребёнка: Колотов Семен Ферапонтович

Рождение ребёнка
20.02.1902 ст.

Дочь: Марина Семеновна

Отец ребёнка: Колотов Семен Ферапонтович

Рождение ребёнка
24.09.1904 ст.

Сын: Колотов Яков Семенович

Отец ребёнка: Колотов Семен Ферапонтович

Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колотов Семен Ферапонтович

Смерть
Неизвестно
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