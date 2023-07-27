Крюкова (Колотова) Пелагея Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крюкова (Колотова) Пелагея Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

С 1883 по 1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1883 по 1886

Отец: Колотов Семен Ферапонтович

Мать: Колотова Агафья Ивановна

Бракосочетание
04.05.1907 ст.

Муж: Крюков Федот Павлович

Бракосочетание
26.05.1914 ст.

Муж: Загравский Иван Николаевич

Чумашки, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Место жительства
Неизвестно
Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно