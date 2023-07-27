Крюкова (Колотова) Пелагея Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияС 1883 по 1886
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1883 по 1886
Бракосочетание
04.05.1907 ст.
Бракосочетание
26.05.1914 ст.
Чумашки, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Место жительства
Неизвестно
Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно