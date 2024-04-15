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Колотов Семен Ферапонтович

Место рождения

Черемухов Остров, Юдинская волость, Каинский уезд

Дата рождения

02.03.1857 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1857 ст.

Отец: Колотов Ферапонт Кузьмич

Мать: Колотова Парасковья Артемьевна

Черемухов Остров, Юдинская волость, Каинский уезд
Крещение
13.04.1857 ст.
Таган, Чановский муниципальный район, Новосибирская область
Михайло-архангельская церковь
Рождение ребёнка
С 1883 по 1886

Дочь: Крюкова Пелагея Семеновна

Мать ребёнка: Колотова Агафья Ивановна

Рождение ребёнка
1883

Дочь: Кобылина Афанасия Семеновна

Мать ребёнка: Колотова Агафья Ивановна

Рождение ребёнка
1891

Сын: Колотов Григорий Семенович

Мать ребёнка: Колотова Агафья Ивановна

Рождение ребёнка
1892

Дочь: Волгина Евдокия Семеновна

Мать ребёнка: Колотова Агафья Ивановна

Рождение ребёнка
10.05.1896 ст.

Дочь: Колотова Елена Семеновна

Мать ребёнка: Колотова Агафья Ивановна

Костылева, Юдинская волость, Каинский уезд
Рождение ребёнка
1900

Дочь: Борзых? Евдокия Семеновна

Мать ребёнка: Колотова Агафья Ивановна

Рождение ребёнка
20.02.1902 ст.

Дочь: Марина Семеновна

Мать ребёнка: Колотова Агафья Ивановна

Рождение ребёнка
24.09.1904 ст.

Сын: Колотов Яков Семенович

Мать ребёнка: Колотова Агафья Ивановна

Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Колотова Агафья Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Костылева, Юдинская волость, Каинский уезд
Смерть
Неизвестно
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