Колотов Семен Ферапонтович
Место рождения
Дата рождения02.03.1857 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1857 ст.
Крещение
13.04.1857 ст.
Таган, Чановский муниципальный район, Новосибирская область
Михайло-архангельская церковь
Рождение ребёнка
С 1883 по 1886
Дочь: Крюкова Пелагея Семеновна
Мать ребёнка: Колотова Агафья Ивановна
Рождение ребёнка
1883
Дочь: Кобылина Афанасия Семеновна
Мать ребёнка: Колотова Агафья Ивановна
Рождение ребёнка
1891
Сын: Колотов Григорий Семенович
Мать ребёнка: Колотова Агафья Ивановна
Рождение ребёнка
1892
Дочь: Волгина Евдокия Семеновна
Мать ребёнка: Колотова Агафья Ивановна
Рождение ребёнка
10.05.1896 ст.
Дочь: Колотова Елена Семеновна
Мать ребёнка: Колотова Агафья Ивановна
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Борзых? Евдокия Семеновна
Мать ребёнка: Колотова Агафья Ивановна
Рождение ребёнка
20.02.1902 ст.
Дочь: Марина Семеновна
Мать ребёнка: Колотова Агафья Ивановна
Рождение ребёнка
24.09.1904 ст.
Мать ребёнка: Колотова Агафья Ивановна
Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Колотова Агафья Ивановна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно