Кобылина (Колотова) Афанасия Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кобылина (Колотова) Афанасия Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: Колотов Семен Ферапонтович

Мать: Колотова Агафья Ивановна

Бракосочетание
26.01.1907

Муж: Кобылин Федор Георгиевич (Егорович)

Рождение ребёнка
02.05.1908 ст.

Сын: Кобылин Константин Федорович

Отец ребёнка: Кобылин Федор Георгиевич (Егорович)

Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
23.06.1910 ст.

Дочь: Марфа Федоровна

Отец ребёнка: Кобылин Федор Георгиевич (Егорович)

Рождение ребёнка
04.06.1912 ст.

Сын: Кобылин Александр Федорович

Отец ребёнка: Кобылин Федор Георгиевич (Егорович)

Рождение ребёнка
26.09.1913 ст.

Дочь: Пелагея Федоровна

Отец ребёнка: Кобылин Федор Георгиевич (Егорович)

Рождение ребёнка
03.11.1916 ст.

Сын: Кобылин Иван Федорович

Отец ребёнка: Кобылин Федор Георгиевич (Егорович)

Рождение ребёнка
22.12.1917 ст.

Дочь: Евгения Федоровна

Отец ребёнка: Кобылин Федор Георгиевич (Егорович)

Рождение ребёнка
12.10.1919 ст.

Дочь: Анастасия Федоровна

Отец ребёнка: Кобылин Федор Георгиевич (Егорович)

Восприемник
Неизвестно
Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Павел Григорьевич Колотов
Место жительства
Неизвестно
Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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