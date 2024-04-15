Кобылина (Колотова) Афанасия Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1883
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883
Бракосочетание
26.01.1907
Рождение ребёнка
02.05.1908 ст.
Сын: Кобылин Константин Федорович
Отец ребёнка: Кобылин Федор Георгиевич (Егорович)
Рождение ребёнка
23.06.1910 ст.
Дочь: Марфа Федоровна
Отец ребёнка: Кобылин Федор Георгиевич (Егорович)
Рождение ребёнка
04.06.1912 ст.
Сын: Кобылин Александр Федорович
Отец ребёнка: Кобылин Федор Георгиевич (Егорович)
Рождение ребёнка
26.09.1913 ст.
Дочь: Пелагея Федоровна
Отец ребёнка: Кобылин Федор Георгиевич (Егорович)
Рождение ребёнка
03.11.1916 ст.
Отец ребёнка: Кобылин Федор Георгиевич (Егорович)
Рождение ребёнка
22.12.1917 ст.
Дочь: Евгения Федоровна
Отец ребёнка: Кобылин Федор Георгиевич (Егорович)
Рождение ребёнка
12.10.1919 ст.
Дочь: Анастасия Федоровна
Отец ребёнка: Кобылин Федор Георгиевич (Егорович)
Восприемник
Неизвестно
Павел Григорьевич Колотов
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно