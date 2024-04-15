Кобылин Федор Георгиевич (Егорович) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кобылин Федор Георгиевич (Егорович)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: не указан

Мать: не указана

Восприемник
03.01.1907 ст.
Купино, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Василий Дмитриевич Усольцев
Бракосочетание
26.01.1907

Жена: Кобылина Афанасия Семеновна

Рождение ребёнка
02.05.1908 ст.

Сын: Кобылин Константин Федорович

Мать ребёнка: Кобылина Афанасия Семеновна

Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
23.06.1910 ст.

Дочь: Марфа Федоровна

Мать ребёнка: Кобылина Афанасия Семеновна

Рождение ребёнка
04.06.1912 ст.

Сын: Кобылин Александр Федорович

Мать ребёнка: Кобылина Афанасия Семеновна

Рождение ребёнка
26.09.1913 ст.

Дочь: Пелагея Федоровна

Мать ребёнка: Кобылина Афанасия Семеновна

Рождение ребёнка
03.11.1916 ст.

Сын: Кобылин Иван Федорович

Мать ребёнка: Кобылина Афанасия Семеновна

Рождение ребёнка
22.12.1917 ст.

Дочь: Евгения Федоровна

Мать ребёнка: Кобылина Афанасия Семеновна

Рождение ребёнка
12.10.1919 ст.

Дочь: Анастасия Федоровна

Мать ребёнка: Кобылина Афанасия Семеновна

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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