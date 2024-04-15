Кобылин Федор Георгиевич (Егорович)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1884
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Восприемник
03.01.1907 ст.
Купино, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Василий Дмитриевич Усольцев
Бракосочетание
26.01.1907
Рождение ребёнка
02.05.1908 ст.
Сын: Кобылин Константин Федорович
Мать ребёнка: Кобылина Афанасия Семеновна
Рождение ребёнка
23.06.1910 ст.
Дочь: Марфа Федоровна
Мать ребёнка: Кобылина Афанасия Семеновна
Рождение ребёнка
04.06.1912 ст.
Сын: Кобылин Александр Федорович
Мать ребёнка: Кобылина Афанасия Семеновна
Рождение ребёнка
26.09.1913 ст.
Дочь: Пелагея Федоровна
Мать ребёнка: Кобылина Афанасия Семеновна
Рождение ребёнка
03.11.1916 ст.
Мать ребёнка: Кобылина Афанасия Семеновна
Рождение ребёнка
22.12.1917 ст.
Дочь: Евгения Федоровна
Мать ребёнка: Кобылина Афанасия Семеновна
Рождение ребёнка
12.10.1919 ст.
Дочь: Анастасия Федоровна
Мать ребёнка: Кобылина Афанасия Семеновна
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно