Колотов Григорий Семенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКолотов Григорий Семенович

Колотов Григорий Семенович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1891

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891

Отец: Колотов Семен Ферапонтович

Мать: Колотова Агафья Ивановна

Бракосочетание
30.01.1908 ст.

Жена: Колотова Феоктиста Сергеевна

Юдино, Чистоозерный муниципальный район, Новосибирская область
Николаевская церковь
Восприемник
18.05.1908 ст.
Купино, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Константин Федорович Кобылин
Рождение ребёнка
26.06.1909 ст.

Сын: Колотов Павел Григорьевич

Мать ребёнка: Колотова Феоктиста Сергеевна

Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
23.06.1910 ст.

Сын: Колотов Иван Григорьевич

Мать ребёнка: Колотова Феоктиста Сергеевна

Рождение ребёнка
07.07.1911 ст.

Дочь: Евдокия Григорьевна

Мать ребёнка: Колотова Феоктиста Сергеевна

Рождение ребёнка
06.02.1914 ст.

Сын: Колотов Семен Григорьевич

Мать ребёнка: Колотова Феоктиста Сергеевна

Рождение ребёнка
19.09.1918 ст.

Дочь: Вера Григорьевна

Мать ребёнка: Колотова Феоктиста Сергеевна

Рождение ребёнка
15.10.1919 ст.

Дочь: Анастасия Григорьевна

Мать ребёнка: Колотова Феоктиста Сергеевна

Рождение ребёнка
02.01.1921

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Колотова Феоктиста Сергеевна

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close