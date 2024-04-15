Колотов Григорий Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1891
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891
Бракосочетание
30.01.1908 ст.
Юдино, Чистоозерный муниципальный район, Новосибирская область
Николаевская церковь
Восприемник
18.05.1908 ст.
Купино, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Константин Федорович Кобылин
Рождение ребёнка
26.06.1909 ст.
Сын: Колотов Павел Григорьевич
Мать ребёнка: Колотова Феоктиста Сергеевна
Рождение ребёнка
23.06.1910 ст.
Мать ребёнка: Колотова Феоктиста Сергеевна
Рождение ребёнка
07.07.1911 ст.
Дочь: Евдокия Григорьевна
Мать ребёнка: Колотова Феоктиста Сергеевна
Рождение ребёнка
06.02.1914 ст.
Сын: Колотов Семен Григорьевич
Мать ребёнка: Колотова Феоктиста Сергеевна
Рождение ребёнка
19.09.1918 ст.
Дочь: Вера Григорьевна
Мать ребёнка: Колотова Феоктиста Сергеевна
Рождение ребёнка
15.10.1919 ст.
Дочь: Анастасия Григорьевна
Мать ребёнка: Колотова Феоктиста Сергеевна
Рождение ребёнка
02.01.1921
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Колотова Феоктиста Сергеевна
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно