Волгина (Колотова) Евдокия Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волгина (Колотова) Евдокия Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1857 г.р.

Мать

Скрыто настройками приватности

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892

Отец: Колотов Семен Ферапонтович

Мать: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
25.01.1912 ст.

Муж: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Костылева, Юдинская волость, Каинский уезд
Смерть
Неизвестно
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