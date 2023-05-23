Волгина (Колотова) Евдокия Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1892
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
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Муж
Скрыто настройками приватности
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892
Отец: Колотов Семен Ферапонтович
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
25.01.1912 ст.
Муж: скрыто настройками приватности
Место жительства
Неизвестно
Костылева, Юдинская волость, Каинский уезд
Смерть
Неизвестно