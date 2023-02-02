Музыкина (Муратова) Нина Вячеславовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Музыкина (Муратова) Нина Вячеславовна

Место рождения

г.Куйбышев, Россия

Дата рождения

13.09.1941

Дата смерти

02.02.2023

Пол

Женский

Отец

1914 г.р.

Мать

1919 г.р.

Муж

1935 г.р.

Дети

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Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1941

Отец: Муратов Вячеслав Михайлович

Мать: Гризоглазова Любовь Леонтьевна

г.Куйбышев, Россия
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
19.09.1970

Муж: Музыкин Сергей Иванович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
22.02.1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Музыкин Сергей Иванович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
20.01.1973

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Музыкин Сергей Иванович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
31.07.1978

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Музыкин Сергей Иванович

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
02.02.2023
Москва, город федерального значения Москва

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