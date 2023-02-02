Музыкина (Муратова) Нина Вячеславовна
Место рожденияг.Куйбышев, Россия
Дата рождения13.09.1941
Дата смерти02.02.2023
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1941
г.Куйбышев, Россия
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
19.09.1970
Рождение ребёнка
22.02.1971
Рождение ребёнка
20.01.1973
Рождение ребёнка
31.07.1978
Смерть
02.02.2023