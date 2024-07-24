Муратов Вячеслав Михайлович
Место рожденияс.Мухоедово, Нижегородская обл., Россия
Дата рождения02.03.1914
Дата смерти28.04.1994
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1914
с.Мухоедово, Нижегородская обл., Россия
Бракосочетание
09.11.1940
г.Куйбышев, Россия
Рождение ребёнка
13.09.1941
Дочь: Музыкина Нина Вячеславовна
Мать ребёнка: Гризоглазова Любовь Леонтьевна
г.Куйбышев, Россия
Смерть
28.04.1994
Республика Крым, Россия