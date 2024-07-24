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Муратов Вячеслав Михайлович

Место рождения

с.Мухоедово, Нижегородская обл., Россия

Дата рождения

02.03.1914

Дата смерти

28.04.1994

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1914

Отец: Муратов Михаил Иванович

Мать: Муратова Наталья Тимофеевна

с.Мухоедово, Нижегородская обл., Россия
Бракосочетание
09.11.1940

Жена: Гризоглазова Любовь Леонтьевна

г.Куйбышев, Россия
Рождение ребёнка
13.09.1941

Дочь: Музыкина Нина Вячеславовна

Мать ребёнка: Гризоглазова Любовь Леонтьевна

г.Куйбышев, Россия
Смерть
28.04.1994
Республика Крым, Россия

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