Музыкин Сергей Иванович
Место рожденияИзабильненский р-н, х.Сухой, Ставропольский Край, Россия
Дата рождения11.04.1935
Дата смерти04.10.2009
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.04.1935
Отец: Музыкин Иван Никитич
Мать: Агриппина
Изабильненский р-н, х.Сухой, Ставропольский Край, Россия
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
19.09.1970
Рождение ребёнка
22.02.1971
Рождение ребёнка
20.01.1973
Рождение ребёнка
31.07.1978
Смерть
04.10.2009