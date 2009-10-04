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Музыкин Сергей Иванович

Место рождения

Изабильненский р-н, х.Сухой, Ставропольский Край, Россия

Дата рождения

11.04.1935

Дата смерти

04.10.2009

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1941 г.р.

Дети

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Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.04.1935

Отец: Музыкин Иван Никитич

Мать: Агриппина

Изабильненский р-н, х.Сухой, Ставропольский Край, Россия
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
19.09.1970

Жена: Музыкина Нина Вячеславовна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
22.02.1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Музыкина Нина Вячеславовна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
20.01.1973

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Музыкина Нина Вячеславовна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
31.07.1978

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Музыкина Нина Вячеславовна

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
04.10.2009

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