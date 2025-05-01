Буслаев Михаил Егорович Георгиевич 26.10.1902 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Буслаев Михаил Егорович Георгиевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.10.1902 ст.

Дата смерти

24.09.1942

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1902 ст.

Отец: Жестков Егор Васильевич

Мать: Жесткова Буслаева Марья Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бирюкова Буслаева Клавдия Михайловна

Мать ребёнка: Буслаева-Баукина Анна Николаевна

Бракосочетание
02.02.1928

Жена: Буслаева-Баукина Анна Николаевна

Рождение ребёнка
29.06.1930

Сын: Буслаев Иван Михайлович

Мать ребёнка: Буслаева-Баукина Анна Николаевна

Рождение ребёнка
15.04.1933

Дочь: Зеленина Буслаева Александра Михайловна

Мать ребёнка: Буслаева-Баукина Анна Николаевна

Рождение ребёнка
29.09.1936

Дочь: Потехина Буслаева Вера Михайловна

Мать ребёнка: Буслаева-Баукина Анна Николаевна

Рождение ребёнка
31.05.1939

Дочь: Кувшинова Буслаева Антонида Михайловна

Мать ребёнка: Буслаева-Баукина Анна Николаевна

Рождение ребёнка
19.04.1942

Сын: Буслаев Николай Михайлович

Мать ребёнка: Буслаева-Баукина Анна Николаевна

Смерть
24.09.1942

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