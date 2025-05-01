Буслаев Михаил Егорович Георгиевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.10.1902 ст.
Дата смерти24.09.1942
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1902 ст.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бирюкова Буслаева Клавдия Михайловна
Мать ребёнка: Буслаева-Баукина Анна Николаевна
Бракосочетание
02.02.1928
Рождение ребёнка
29.06.1930
Мать ребёнка: Буслаева-Баукина Анна Николаевна
Рождение ребёнка
15.04.1933
Дочь: Зеленина Буслаева Александра Михайловна
Мать ребёнка: Буслаева-Баукина Анна Николаевна
Рождение ребёнка
29.09.1936
Дочь: Потехина Буслаева Вера Михайловна
Мать ребёнка: Буслаева-Баукина Анна Николаевна
Рождение ребёнка
31.05.1939
Дочь: Кувшинова Буслаева Антонида Михайловна
Мать ребёнка: Буслаева-Баукина Анна Николаевна
Рождение ребёнка
19.04.1942
Сын: Буслаев Николай Михайлович
Мать ребёнка: Буслаева-Баукина Анна Николаевна
Смерть
24.09.1942