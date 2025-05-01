Буслаева-Баукина Анна Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.12.1906
Дата смерти31.03.1986
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.12.1906
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бирюкова Буслаева Клавдия Михайловна
Отец ребёнка: Буслаев Михаил Егорович Георгиевич
Бракосочетание
02.02.1928
Рождение ребёнка
29.06.1930
Отец ребёнка: Буслаев Михаил Егорович Георгиевич
Рождение ребёнка
15.04.1933
Дочь: Зеленина Буслаева Александра Михайловна
Отец ребёнка: Буслаев Михаил Егорович Георгиевич
Рождение ребёнка
29.09.1936
Дочь: Потехина Буслаева Вера Михайловна
Отец ребёнка: Буслаев Михаил Егорович Георгиевич
Рождение ребёнка
31.05.1939
Дочь: Кувшинова Буслаева Антонида Михайловна
Отец ребёнка: Буслаев Михаил Егорович Георгиевич
Рождение ребёнка
19.04.1942
Сын: Буслаев Николай Михайлович
Отец ребёнка: Буслаев Михаил Егорович Георгиевич
Смерть
31.03.1986