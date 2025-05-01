Буслаева-Баукина Анна Николаевна 22.12.1906 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиБуслаева-Баукина Анна Николаевна

Буслаева-Баукина Анна Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.12.1906

Дата смерти

31.03.1986

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.12.1906

Отец: Баукин Николай Григорьевич

Мать: Баукина Наталья Макарьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бирюкова Буслаева Клавдия Михайловна

Отец ребёнка: Буслаев Михаил Егорович Георгиевич

Бракосочетание
02.02.1928

Муж: Буслаев Михаил Егорович Георгиевич

Рождение ребёнка
29.06.1930

Сын: Буслаев Иван Михайлович

Отец ребёнка: Буслаев Михаил Егорович Георгиевич

Рождение ребёнка
15.04.1933

Дочь: Зеленина Буслаева Александра Михайловна

Отец ребёнка: Буслаев Михаил Егорович Георгиевич

Рождение ребёнка
29.09.1936

Дочь: Потехина Буслаева Вера Михайловна

Отец ребёнка: Буслаев Михаил Егорович Георгиевич

Рождение ребёнка
31.05.1939

Дочь: Кувшинова Буслаева Антонида Михайловна

Отец ребёнка: Буслаев Михаил Егорович Георгиевич

Рождение ребёнка
19.04.1942

Сын: Буслаев Николай Михайлович

Отец ребёнка: Буслаев Михаил Егорович Георгиевич

Смерть
31.03.1986

Мы используем куки для улучшения работы сайта.