Буслаев Николай Михайлович 19.04.1942 — найти родственников по фамилии на Familio
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Буслаев Николай Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.04.1942

Дата смерти

12.04.2011

Пол

Мужской

Отец

1902 г.р.

Мать

1906 г.р.

Жена

1946 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.04.1942

Отец: Буслаев Михаил Егорович Георгиевич

Мать: Буслаева-Баукина Анна Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Буслаева-Жаворонкова Людмила Фёдоровна

Бракосочетание
18.10.1966

Жена: Буслаева-Жаворонкова Людмила Фёдоровна

Рождение ребёнка
21.03.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Буслаева-Жаворонкова Людмила Фёдоровна

Смерть
12.04.2011

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