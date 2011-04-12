Буслаев Николай Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.04.1942
Дата смерти12.04.2011
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.04.1942
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Буслаева-Жаворонкова Людмила Фёдоровна
Бракосочетание
18.10.1966
Рождение ребёнка
21.03.1967
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Буслаева-Жаворонкова Людмила Фёдоровна
Смерть
12.04.2011