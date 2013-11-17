Буслаева-Жаворонкова Людмила Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.11.1946
Дата смерти17.11.2013
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.11.1946
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Буслаев Николай Михайлович
Бракосочетание
18.10.1966
Рождение ребёнка
21.03.1967
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Буслаев Николай Михайлович
Смерть
17.11.2013