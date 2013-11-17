Буслаева-Жаворонкова Людмила Фёдоровна 09.11.1946 — найти родственников по фамилии на Familio
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Буслаева-Жаворонкова Людмила Фёдоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.11.1946

Дата смерти

17.11.2013

Пол

Женский

Отец

1904 г.р.

Мать

1906 г.р.

Муж

1942 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.11.1946

Отец: Жаворонков Василий Кузьмич

Мать: Жаворонкова-Ульянова Александра Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Буслаев Николай Михайлович

Бракосочетание
18.10.1966

Муж: Буслаев Николай Михайлович

Рождение ребёнка
21.03.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Буслаев Николай Михайлович

Смерть
17.11.2013

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