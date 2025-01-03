Жаворонков Василий Кузьмич 21.03.1904 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Жаворонков Василий Кузьмич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.03.1904 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1904 ст.

Отец: Жаворонков Косма Кузьма Васильевич

Мать: Жаворонкова Анна Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Жаворонков Павел Васильевич

Мать ребёнка: Жаворонкова-Ульянова Александра Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Жаворонков Валентин Васильевич

Мать ребёнка: Жаворонкова-Ульянова Александра Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жаворонкова-Ульянова Александра Николаевна

Рождение ребёнка
05.11.1926

Сын: Жаворонков Александр Васильевич

Мать ребёнка: Жаворонкова-Ульянова Александра Николаевна

Рождение ребёнка
24.11.1927

Сын: Жаворонков Виктор Васильевич

Мать ребёнка: Жаворонкова-Ульянова Александра Николаевна

Рождение ребёнка
09.11.1946

Дочь: Буслаева-Жаворонкова Людмила Фёдоровна

Мать ребёнка: Жаворонкова-Ульянова Александра Николаевна

Смерть
Неизвестно

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