Жаворонков Василий Кузьмич
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.03.1904 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1904 ст.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Жаворонков Павел Васильевич
Мать ребёнка: Жаворонкова-Ульянова Александра Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Жаворонков Валентин Васильевич
Мать ребёнка: Жаворонкова-Ульянова Александра Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.11.1926
Сын: Жаворонков Александр Васильевич
Мать ребёнка: Жаворонкова-Ульянова Александра Николаевна
Рождение ребёнка
24.11.1927
Сын: Жаворонков Виктор Васильевич
Мать ребёнка: Жаворонкова-Ульянова Александра Николаевна
Рождение ребёнка
09.11.1946
Дочь: Буслаева-Жаворонкова Людмила Фёдоровна
Мать ребёнка: Жаворонкова-Ульянова Александра Николаевна
Смерть
Неизвестно