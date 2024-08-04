Жаворонкова-Ульянова Александра Николаевна 19.11.1906 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиЖаворонкова-Ульянова Александра Николаевна

Жаворонкова-Ульянова Александра Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.11.1906

Дата смерти

15.07.1978

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1906

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Жаворонков Павел Васильевич

Отец ребёнка: Жаворонков Василий Кузьмич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Жаворонков Валентин Васильевич

Отец ребёнка: Жаворонков Василий Кузьмич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Жаворонков Василий Кузьмич

Рождение ребёнка
05.11.1926

Сын: Жаворонков Александр Васильевич

Отец ребёнка: Жаворонков Василий Кузьмич

Рождение ребёнка
24.11.1927

Сын: Жаворонков Виктор Васильевич

Отец ребёнка: Жаворонков Василий Кузьмич

Рождение ребёнка
09.11.1946

Дочь: Буслаева-Жаворонкова Людмила Фёдоровна

Отец ребёнка: Жаворонков Василий Кузьмич

Смерть
15.07.1978

Мы используем куки для улучшения работы сайта.