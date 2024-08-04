Жаворонкова-Ульянова Александра Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.11.1906
Дата смерти15.07.1978
ПолЖенский
Отец
Скрыто настройками приватности
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1906
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Жаворонков Павел Васильевич
Отец ребёнка: Жаворонков Василий Кузьмич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Жаворонков Валентин Васильевич
Отец ребёнка: Жаворонков Василий Кузьмич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.11.1926
Сын: Жаворонков Александр Васильевич
Отец ребёнка: Жаворонков Василий Кузьмич
Рождение ребёнка
24.11.1927
Сын: Жаворонков Виктор Васильевич
Отец ребёнка: Жаворонков Василий Кузьмич
Рождение ребёнка
09.11.1946
Дочь: Буслаева-Жаворонкова Людмила Фёдоровна
Отец ребёнка: Жаворонков Василий Кузьмич
Смерть
15.07.1978