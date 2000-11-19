Буслаев Иван Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.06.1930
Дата смерти19.11.2000
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.06.1930
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
24.11.1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Сидягина Галина Яковлевна
Рождение ребёнка
07.05.1968
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Сидягина Галина Яковлевна
Смерть
19.11.2000