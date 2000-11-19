Буслаев Иван Михайлович 29.06.1930 — найти родственников по фамилии на Familio
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Буслаев Иван Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.06.1930

Дата смерти

19.11.2000

Пол

Мужской

Отец

1902 г.р.

Мать

1906 г.р.

Жена

Дети

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Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.06.1930

Отец: Буслаев Михаил Егорович Георгиевич

Мать: Буслаева-Баукина Анна Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сидягина Галина Яковлевна

Рождение ребёнка
24.11.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сидягина Галина Яковлевна

Рождение ребёнка
07.05.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сидягина Галина Яковлевна

Смерть
19.11.2000

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