Жесткова Буслаева Марья Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.03.1879 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.03.1879 ст.
Восприемники: брат упомянутому Василию Василий же Максимов и дочь диакона девица Анна Иванова Никольская.
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
26.10.1902 ст.
Сын: Буслаев Михаил Егорович Георгиевич
Отец ребёнка: Жестков Егор Васильевич
Смерть
Неизвестно