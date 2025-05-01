Жесткова Буслаева Марья Васильевна 16.03.1879 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Жесткова Буслаева Марья Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.03.1879 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.03.1879 ст.

Отец: Буслаев Василий Максимович

Мать: Буслаева Татьяна Михайловна

Восприемники: брат упомянутому Василию Василий же Максимов и дочь диакона девица Анна Иванова Никольская.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Жестков Егор Васильевич

Рождение ребёнка
26.10.1902 ст.

Сын: Буслаев Михаил Егорович Георгиевич

Отец ребёнка: Жестков Егор Васильевич

Смерть
Неизвестно

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