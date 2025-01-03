Буслаева Татьяна Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
27.01.1878 ст.
Рождение ребёнка
16.03.1879 ст.
Дочь: Жесткова Буслаева Марья Васильевна
Отец ребёнка: Буслаев Василий Максимович
Восприемники: брат упомянутому Василию Василий же Максимов и дочь диакона девица Анна Иванова Никольская.
Рождение ребёнка
05.02.1893
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Буслаев Василий Максимович
Рождение ребёнка
02.01.1896
Дочь: Маслова Анна Васильевна
Отец ребёнка: Буслаев Василий Максимович
Рождение ребёнка
03.02.1899
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Буслаев Василий Максимович
Смерть
Неизвестно