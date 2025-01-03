Буслаева Татьяна Михайловна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Буслаева Татьяна Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1853 г.р.

Дети

1879 г.р.
Скрыто настройками приватности
1896 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
27.01.1878 ст.

Муж: Буслаев Василий Максимович

Рождение ребёнка
16.03.1879 ст.

Дочь: Жесткова Буслаева Марья Васильевна

Отец ребёнка: Буслаев Василий Максимович

Восприемники: брат упомянутому Василию Василий же Максимов и дочь диакона девица Анна Иванова Никольская.
Рождение ребёнка
05.02.1893

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Буслаев Василий Максимович

Рождение ребёнка
02.01.1896

Дочь: Маслова Анна Васильевна

Отец ребёнка: Буслаев Василий Максимович

Рождение ребёнка
03.02.1899

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Буслаев Василий Максимович

Смерть
Неизвестно

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