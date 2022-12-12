Матохина (Неликаева) Евдокия Григорьевна
Место рождения
Дата рождения1732
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732
Рождение ребёнка
Около 1752
Дочь: Скосарева Мария Андреевна
Отец ребёнка: Матохин Андрей Леонтьевич
Рождение ребёнка
1754
Отец ребёнка: Матохин Андрей Леонтьевич
Рождение ребёнка
1757
Дочь: Прасковья Андреевна
Отец ребёнка: Матохин Андрей Леонтьевич
Рождение ребёнка
1760
Отец ребёнка: Матохин Андрей Леонтьевич
Рождение ребёнка
1763
Отец ребёнка: Матохин Андрей Леонтьевич
Рождение ребёнка
1764
Дочь: Ульяна Андреевна
Отец ребёнка: Матохин Андрей Леонтьевич
Рождение ребёнка
1769
Дочь: Калужникова Василиса Андреевна
Отец ребёнка: Матохин Андрей Леонтьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно