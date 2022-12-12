Матохина (Неликаева) Евдокия Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матохина (Неликаева) Евдокия Григорьевна

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Место рождения

Сучкина, Рыльский уезд, Курская губерния

Дата рождения

1732

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732

Отец: Неликаев Григорий Денисович

Мать: Неликаева Татьяна Филипповна

Сучкина, Рыльский уезд, Курская губерния
Рождение ребёнка
Около 1752

Дочь: Скосарева Мария Андреевна

Отец ребёнка: Матохин Андрей Леонтьевич

Сучкина, Рыльский уезд, Курская губерния
Рождение ребёнка
1754

Сын: Матохин Сафрон Андреевич

Отец ребёнка: Матохин Андрей Леонтьевич

Сучкина, Рыльский уезд, Курская губерния
Рождение ребёнка
1757

Дочь: Прасковья Андреевна

Отец ребёнка: Матохин Андрей Леонтьевич

Сучкина, Рыльский уезд, Курская губерния
Рождение ребёнка
1760

Сын: Матохин Яков Андреевич

Отец ребёнка: Матохин Андрей Леонтьевич

Сучкина, Рыльский уезд, Курская губерния
Рождение ребёнка
1763

Сын: Матохин Петр Андреевич

Отец ребёнка: Матохин Андрей Леонтьевич

Сучкина, Рыльский уезд, Курская губерния
Рождение ребёнка
1764

Дочь: Ульяна Андреевна

Отец ребёнка: Матохин Андрей Леонтьевич

Сучкина, Рыльский уезд, Курская губерния
Рождение ребёнка
1769

Дочь: Калужникова Василиса Андреевна

Отец ребёнка: Матохин Андрей Леонтьевич

Сучкина, Рыльский уезд, Курская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Матохин Андрей Леонтьевич

Смерть
Неизвестно
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