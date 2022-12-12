Калужникова (Матохина) Василиса Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калужникова (Матохина) Василиса Андреевна

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Место рождения

Сучкина, Рыльский уезд, Курская губерния

Дата рождения

1769

Дата смерти

После 1829

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769

Отец: Матохин Андрей Леонтьевич

Мать: Матохина Евдокия Григорьевна

Сучкина, Рыльский уезд, Курская губерния
Рождение ребёнка
1792

Дочь: Калужникова Анна Яковлевна

Отец ребёнка: Калужников Яков Степанович

Рыльск, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1793

Сын: Калужников Терентий Яковлевич

Отец ребёнка: Калужников Яков Степанович

Рыльск, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
06.10.1797 ст.

Сын: Калужников Иван Яковлевич

Отец ребёнка: Калужников Яков Степанович

Рыльск, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
01.10.1799 ст.

Дочь: Калуженова Пелагея Яковлевна

Отец ребёнка: Калужников Яков Степанович

Рыльск, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1801

Сын: Калужников Никифор Яковлевич

Отец ребёнка: Калужников Яков Степанович

Рыльск, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
14.02.1804 ст.

Сын: Калужников Лев Яковлевич

Отец ребёнка: Калужников Яков Степанович

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
20.02.1810 ст.

Сын: Калужников Тимофей Яковлевич

Отец ребёнка: Калужников Яков Степанович

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Калужников Яков Степанович

Смерть
После 1829
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