Калужникова (Матохина) Василиса Андреевна
Место рождения
Дата рождения1769
Дата смертиПосле 1829
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Калужникова Анна Яковлевна
Отец ребёнка: Калужников Яков Степанович
Рождение ребёнка
1793
Сын: Калужников Терентий Яковлевич
Отец ребёнка: Калужников Яков Степанович
Рождение ребёнка
06.10.1797 ст.
Сын: Калужников Иван Яковлевич
Отец ребёнка: Калужников Яков Степанович
Рождение ребёнка
01.10.1799 ст.
Дочь: Калуженова Пелагея Яковлевна
Отец ребёнка: Калужников Яков Степанович
Рождение ребёнка
1801
Сын: Калужников Никифор Яковлевич
Отец ребёнка: Калужников Яков Степанович
Рождение ребёнка
14.02.1804 ст.
Отец ребёнка: Калужников Яков Степанович
Рождение ребёнка
20.02.1810 ст.
Сын: Калужников Тимофей Яковлевич
Отец ребёнка: Калужников Яков Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1829