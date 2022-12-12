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Калужников Никифор Яковлевич

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Место рождения

Рыльск, Рыльский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1801

Дата смерти

29.01.1846 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801

Отец: Калужников Яков Степанович

Мать: Калужникова Василиса Андреевна

Рыльск, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1823

Сын: Калужников Павел Никифорович

Мать ребёнка: Калужникова София Ивановна

Рыльск, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1826

Сын: Калужников Иван Никифорович

Мать ребёнка: Калужникова София Ивановна

Рыльск, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1830

Дочь: Калужникова Мария Никифоровна

Мать ребёнка: Калужникова София Ивановна

Рыльск, Рыльский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Калужникова София Ивановна

Смерть
29.01.1846 ст.
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