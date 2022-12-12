Калужников Никифор Яковлевич
Место рождения
Дата рождения1801
Дата смерти29.01.1846 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801
Рождение ребёнка
1823
Сын: Калужников Павел Никифорович
Мать ребёнка: Калужникова София Ивановна
Рождение ребёнка
1826
Сын: Калужников Иван Никифорович
Мать ребёнка: Калужникова София Ивановна
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Калужникова Мария Никифоровна
Мать ребёнка: Калужникова София Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
29.01.1846 ст.