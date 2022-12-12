Калужников Яков Степанович
Место рождения
Дата рождения1752
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Калужникова Анна Яковлевна
Мать ребёнка: Калужникова Василиса Андреевна
Рождение ребёнка
1793
Сын: Калужников Терентий Яковлевич
Мать ребёнка: Калужникова Василиса Андреевна
Рождение ребёнка
06.10.1797 ст.
Сын: Калужников Иван Яковлевич
Мать ребёнка: Калужникова Василиса Андреевна
Рождение ребёнка
01.10.1799 ст.
Дочь: Калуженова Пелагея Яковлевна
Мать ребёнка: Калужникова Василиса Андреевна
Рождение ребёнка
1801
Сын: Калужников Никифор Яковлевич
Мать ребёнка: Калужникова Василиса Андреевна
Рождение ребёнка
14.02.1804 ст.
Мать ребёнка: Калужникова Василиса Андреевна
Рождение ребёнка
20.02.1810 ст.
Сын: Калужников Тимофей Яковлевич
Мать ребёнка: Калужникова Василиса Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
рекрут 1772
Смерть
Неизвестно