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Калужников Яков Степанович

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Место рождения

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1752

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752

Отец: Калуженинов Степан Парфеньевич

Мать: Калуженинова Устинья Николаевна

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1792

Дочь: Калужникова Анна Яковлевна

Мать ребёнка: Калужникова Василиса Андреевна

Рыльск, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1793

Сын: Калужников Терентий Яковлевич

Мать ребёнка: Калужникова Василиса Андреевна

Рыльск, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
06.10.1797 ст.

Сын: Калужников Иван Яковлевич

Мать ребёнка: Калужникова Василиса Андреевна

Рыльск, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
01.10.1799 ст.

Дочь: Калуженова Пелагея Яковлевна

Мать ребёнка: Калужникова Василиса Андреевна

Рыльск, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1801

Сын: Калужников Никифор Яковлевич

Мать ребёнка: Калужникова Василиса Андреевна

Рыльск, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
14.02.1804 ст.

Сын: Калужников Лев Яковлевич

Мать ребёнка: Калужникова Василиса Андреевна

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
20.02.1810 ст.

Сын: Калужников Тимофей Яковлевич

Мать ребёнка: Калужникова Василиса Андреевна

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Калужникова Василиса Андреевна

Работа или профессия
Неизвестно
рекрут 1772
Смерть
Неизвестно
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