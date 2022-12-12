Калужников Лев Яковлевич
Место рождения
Дата рождения14.02.1804 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1804 ст.
Рождение ребёнка
18.02.1834 ст.
Сын: Калужников Тимофей Львович
Мать ребёнка: Калужникова Анастасия Николаевна
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Калужникова Степанида Львовна
Мать ребёнка: Калужникова Анастасия Николаевна
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Григорьева Матрена Львовна
Мать ребёнка: Калужникова Анастасия Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно