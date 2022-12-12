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Калужников Лев Яковлевич

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Место рождения

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

14.02.1804 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1804 ст.

Отец: Калужников Яков Степанович

Мать: Калужникова Василиса Андреевна

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
18.02.1834 ст.

Сын: Калужников Тимофей Львович

Мать ребёнка: Калужникова Анастасия Николаевна

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1835

Дочь: Калужникова Степанида Львовна

Мать ребёнка: Калужникова Анастасия Николаевна

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1843

Дочь: Григорьева Матрена Львовна

Мать ребёнка: Калужникова Анастасия Николаевна

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Калужникова Анастасия Николаевна

Смерть
Неизвестно
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